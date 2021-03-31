شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته فى الدفاع الجوى قبل السفر إلى المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء،على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر غدًا الخميس إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.

وظهر الحماس والجدية على اللاعبين قبل الصدام مع الرجاء المغربى، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها يوم الأحد المقبل بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.

وسمح بيراميدز لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران، وأكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على أهمية مواجهة الرجاء، موضحًا أنه لا توجد مباراة سهلة على الإطلاق بالنسبة لأي فريق، وبيراميدز سيواجه فريقا قويا صاحب خبرات طويلة في بطولات أفريقيا ويلعب على أرضه، وبالتالي المواجهة غاية في الصعوبة والقوة والندية، وبيراميدز هدفه الانتصار والعودة بثلاث نقاط جديدة من المغرب.

أشار المدرب إلى أن بيراميدز والرجاء نجحا في الفوز بأول مباراتين ومتساويان في عدد النقاط، وبالتالي المواجهة حاسمة لصدارة المجموعة، وبيرامبدز يأمل مواصلة عروضه ونتائجه وانتصاراته القوية مؤخرا والفوز على الرجاء، مشددا على أنه يجب نسيان كل شيء واللعب على هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات دائما.

وقال المدرب الأرجنتيني إن الوصول للمباراة النهائية في النسخة الأخيرة أصبح شيئا من الماضي، وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ بقدر اعترافها بالجهد والعمل الكبير داخل الملعب وهو ما يقوم به بيرامبدز حاليا، ولابد من التركيز في الحاضر، متوقعا مباراة غاية في القوة بكازبلانكا في ظل قوة الفريقين ورغبة كل منهما في الفوز وحصد الثلاث نقاط، والتي ستكون مؤهلة إلى الدور ربع النهائي وحاسمة في صدارة المجموعة.

أشاد المدير الفني لبيراميدز بالدعم الغير محدود الذي تقدمه إدارة بيراميدز لفريق الكرة وتوفير كل سبل الراحة والمساندة المستمرة وتلبية كل الطلبات والفريق في المقابل يعدهم ببذل أقصى الجهد في المرحلة المقبلة ومحاولة تأكيد التأهل في الكونفدرالية وتحسين الموقف في جدول ترتيب الدوري، واللعب على كل البطولات كون بيراميدز فريق كبير يعمل وفق استراتيجية وخطة عمل واضحة، ويسعى للفوز بكل البطولات.