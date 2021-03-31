شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يجتمع بطارق يحيى وجمال عبد الحميد في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، جلسة مع طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، في اطار زيارة نجم الزمالك الأسبق لنادي الزمالك ودعم قطاع الكرة بداية من الفريق الأول الذي يستعد لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وتواجد حازم إمام في مقر النادي اليوم الأربعاء من أجل دعم الفريق الأول قبل مواجهة مولودية الجزائر الجزائري، وحرص على عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد انتهاء مران اليوم الأربعاء، في حضور الجهاز الفني.

وقام الثعلب الصغير بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على المولودية والحفاظ على فرص الفريق في الترشح بدوري الأبطال، لأنهم يلعبون لكيان كبير بحجم نادي الزمالك.

من ناحية أخرى قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات على هاش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة بالتناوب بين الفرق الأربعة في وسط الملعب، وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية في التقسيمة.

كما ٔأدى محمد عبد السلام مدافع الفريق تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم، وخضع عبد السلام للتدريبات في صالة الجيمانزيوم من أجل رفع معدلات لياقته البدنية.