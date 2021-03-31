كارتيرون: المستوى أفضل في السعودية.. لكن مصر تمتلك أقوى دوريات إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر باتريس كارتيرون أن مستوى اللاعبين أفضل في الدوري السعودي عن نظيره في الدوري المصري نظراً لكثرة اللاعبين المحترفين من كافة أنحاء العالم.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للزمالك قال كارتيرون :"مستوى اللاعبين أفضل في السعودية لأن لدى كل فريق هناك فرصة التعاقد مع 7 لاعبين محترفين أجانب".

وخاض كارتيرون تجربة في الدوري السعودي مع فريق التعاون بعد رحيله عن الزمالك قبل انتهاء الموسم الماضي، قبل أن يعود من جديد لقيادة الفارس الأبيض خلفاً لجايمي باتشيكو.

وأضاف المدرب الفرنسي :"لكن الدوري المصري هو الأقوى في إفريقيا، ومستوى الأندية المتنافسة به تحسن كثيراً خلال الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة".

وأنهى كارتيرون :"على الزمالك أن يفوز في المباراة المقبلة في الدوري، وعدم التفريط في أي نقاط جديدة لأن المشوار ما يزال طويلاً، خاصة مع المباريات المؤجلة الكثيرة للاهلي".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن النادي الأهلي، مع لعب حامل اللقب الأحمر 3 مباريات أقل من المتصدر، يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق 3 نقاط.