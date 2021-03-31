فرج عامر يطلب من رئيس الزمالك زيارة نادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

طلب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، زيارة نادي سموحة.

وجاء طلب رئيس نادي سموحة، لتفقد الطفرة الإنشائية الرياضية بالنادي وتعميق أواصر الصداقة مع نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين.

ومن جانبه، أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز اتصالا بالمهندس فرج عامر رحب فيه بالزيارة وتوطيد العلاقات وطلب تحديد الموعد، عقب انتهاء لقاء الزمالك مع المولودية الجزائري الذي يقام يوم ٣ ابريل المقبل بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.