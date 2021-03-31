لاعب تونس السابق: شائعة اهتمام الأهلي بالهوني حرب موجهة ضد الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سمير السليمي لاعب المنتخب التونسي السابق بأن الحديث عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع الليبي حمدو الهوني الهدف منه زعزعة استقرار الترجي بعد الفوز على الزمالك والتأكيد على قوة قائمته.

وقال السليمي في تصريحات إذاعية، ردًا على شائعة اهتمام الأهلي بالهوني: "هذه شائعة من أجل زعزعة استقرار الترجي، وحرب إعلامية موجهة ضد النادي الذي أثبت قدرته على كل المستويات."

وتابع: "الترجي أثبت من خلال المباريات التي لعبها أنه يمتلك القدرة على الظفر بدوري الأبطال بعدما هيمن على مجموعته وفاز على الزمالك ذهابًا وإيابًا".

وأضاف: "الأهلي بالتأكيد يمتلك القدرات المالية التي تؤهله للحصول على خدمات الهوني، لكن إذا كان يرغب في القيام بهذا يجب أن يتبع القنوات الشرعية".

ويحتل الترجي التونسي صدارة مجموعته وفي رصيده 10 نقاط من 4 مباريات، وضمن التأهل بعد الفوز في مواجهتيه أمام الزمالك وقبل جولتين من ختام دور المجموعات.