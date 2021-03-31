وكيل مصطفى محمد ينفي لمصراوي إصابته بكورونا.. ويصرح: شارك في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان نادي جالاتا سراي، أعلن في وقت سابق، إصابة اثنين من لاعبيه الدوليين بفيروس كورونا.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفى محمد سليم ولم يصب بفيروس كورونا".

واختتم وكيله تصريحاته قائلاً: "اللاعب متواجد في تدريبات ومباريات جالاتا سراي المقبلة بشكل طبيعي".

وعاد مصطفى محمد للانتظام في تدريبات الفريق التركي، بعد نهاية مهمته مع المنتخب الوطني.

وشارك مصطفى محمد في لقاء كينيا بتصفيات بطولة أمم إفريقيا، يوم الخميس الماضي، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراة جزر القمر يوم الإثنين.