"أنا مستمر".. الخليج 365 يكشف رد موسيماني على "مزحة" رحيله من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي بالاهلي عن موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء وقيادة منتخب بلاده، جنوب أفريقيا، خلال حديثه مع لاعبي فريقه اليوم، الأربعاء..

وعلم "الخليج 365"، أن مران الفريق الأحمر الأخير اليوم بمختار التتش قبل السفر إلى السودان قد شهد واقعة طريفة حيث مازح بعض اللاعبين مدربهم وقالوا له: "هتمشي وتسيبنا؟".

فرد الجنوب أفريقي مزاح لاعبيه بمثله، عندما قال: "اللي عايز يمشي منكم يمشي.. أنا مستمر".

وكشفت بعض التقارير الصحفية والإعلامية أن موسيماني على رأس المرشحين لخلافة موليفي نتسيكي الذي تمت إقالته من تدريب منتخب جنوب أفريقيا.

وأعلن اتحاد الكرة الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه موليفي نتسيكي عقب فشل المنتخب في الصعود لنهائيات كأس أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تقام مطلع العام المقبل بالكاميرون.