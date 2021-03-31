بث مباشر | مشاهدة فرنسا والبوسنة والهرسك

مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البوسنة والهرسك في أهم مباريات اليوم الأربعاء 31-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

انفرد منتخب فرنسا بصدارة المجموعة في الجولة الماضية برصيد 4 نقاط، بعدما عوض تعادله مع منتخب أوكرانيا في الجولة الأولى بتحقيق فوزه الأول في التصفيات على منتخب كازاخستان في الجولة الثانية، مستفيدًا من تعادل أوكرانيا مع منتخب فنلندا لحساب الجولة ذاتها.

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الفوز على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك اليوم للإبتعاد بالصدارة، أو على الأقل العودة بنقطة واحدة من ملعب “جربافيكا ستاديون”.

في المقابل، تعادل خاض منتخب البوسنة والهرسك مباراة واحدة فقط حتى الآن في تصفيات كأس العالم 2022، وكانت في الجولة الأولى، وتعادل فيها أمام منتخب فنلندا، وسيسعى إلى تحقيق انتصاره الأول من أجل الدخول في دائرة المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البوسنة والهرسك على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة فرنسا 4.

ويدير لقاء منتخب فرنسا ومنتخب البوسنة والهرسك، الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

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