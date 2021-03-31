صورة خلية نحل في ملعب النصر والدويش يرد على سخرية الجماهير

استضاف ملعب مرسوك بارك الخاص بنادي النصر مباراة السعودية وفلسطين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقد انتهى اللقاء بفوز الأخضر السعودي بخماسية نظيفة، وتم عقب المباراة تداول صور لتواجد خلية نحل في مدرجات ملعب مرسول بارك، مما آثار سخرية بعض الجماهير.

وعلق الكاتب الرياضي، محمد الدويش، على هذه السخرية وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “خلية نحل في مرسول بارك، ما يتوب النحل من قطف الرحيق، ولا يعيب النصر لو كثر النحل، وبالنهاية كل فريق له رفيق، ينعرف طيب الزهور من العسل، ساحة النصر، مع الاعتذار للشاعر”.

هذا وكان النصر قد قام بتوقيع عقدًا مع الشركة الفائزة بحق الاستثمار بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، لمدة عشر أعوام ليصبح الملعب ذلك خاصًا بمباريات العالمي، بعد أن كان ملعبا لمباريات نادي الهلال.