الدوري السعودي | مدرب الاتحاد يُخطط لمفاجأة الهلال في الكلاسيكو

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية أن مدرب الاتحاد، فابيو كاريلي، يخطط للاستعانة بخدمات المحترف البرازيلي، جاري رودريجيز، بشكل أساسي خلال مواجهة الهلال، يوم 9 أبريل المقبل، في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مدرب الاتحاد قد أشرك رودريجيز في أواخر الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والرائد الماضية في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة غياب طويل.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

ويغيب عن صفوف الاتحاد خلال مباراة الهلال نجمي الدفاع أحمد حجازي وزياد الصحفي حيث تلقى الأول طرد والآخر بطاقة صفراء خلال مواجهة الرائد الماضية بالجولة الـ24.