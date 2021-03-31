بث مباشر | مشاهدة مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب كوسوفو تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب كوسوفو في أهم مباريات اليوم الأربعاء 31-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يتخلف منتخب اسبانيا بنقطتين عن متصدر مجموعته منتخب السويد الذي حصد 6 نقاط، وتعادل اللاروخا في الجولة الأولى أمام منتخب اليونان، وفاز في الثانية على منتخب جورجيا.

ومن المتوقع أن يحقق منتخب اسبانيا الفوز الثاني على التوالي بسهولة، خاصة وانه سيلعب على ميدانه “ملعب لا كارتوخا”، وأمام أضعف خصم في المجموعة “منتخب كوسوفو”.

ولعب منتخب كوسوفو لقاء وحيد حتى الآن في التصفيات، وخسره أمام منتخب السويد في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ويتطلع إلى تفادي الخسارة بنتيجة ثقيلة اليوم أمام بطل العالم 2010.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب كوسوفو على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

ويدير مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب كوسوفو، الحكم الدنماركي “جاكوب كيليت”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

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