صفقات ريال مدريد | بيريز يخطط لصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان من أجل مبابي!

زعمت صحيفة “ABC” الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي طلب من نظيره ريال مدريد الإسباني لاعبًا واحدًا في صفقة كيليان مبابي، وهو الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

لكن وفقًا لتقارير صحفية فرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع مبابي؛ بمنحه راتبًا سنويًا ضخمًا، في محاولة أخيرة لإبقائه.

من جانبه يعتقد رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي أن مبابي سيغادر لأنه لم يجدد عقده حتى الآن.

حيث حاول المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو أرواجو التوصل لاتفاق مع مبابي لإقناعه بالبقاء، لكن النجم الفرنسي موقفه صارمًا ويريد الرحيل، وما يبدو حاليًا أنه متمسك بالانضمام إلى ريال مدريد.

وبحسب التقارير، فإنه من المرجح أن تكون قيمة الصفقة 225 مليون يورو، وفي حال دخول فينيسيوس في صفقة تبادلية يمكن أن تصل قيمة الجناح البرازيلي إلى 60 مليون يورو.

وبذلك ستكون القيمة النهائية للصفقة هي 165 مليون يورو يقوم ريال مدريد بدفعها إلى باريس سان جيرمان بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور، من أجل الظفر بخدمات مبابي.

لكن العقبة الوحيدة ستكون رغبة فينيسيوس جونيور؛ حيث يرغب الجناح البرازيلي في البقاء مع ريال مدريد.