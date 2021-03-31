الميركاتو الصيفي 2021 | مدافع لايبزيج يجتاز الفحص الطبي ليكون أحدث صفقات ليفربول

كشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أن مدافع لايبزيج الألماني، إبراهيما كوناتي قد اجتاز بعض الفحوصات الطبية في ألمانيا، تمهيدًا لانتقاله إلى ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2021 (القادم).

وعانى ليفربول كثيرًا هذا الموسم، بسبب إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليوي جو جوميز، وكذلك الكاميروني جويل ماتيب، بالإضافة لرحيل الكرواتي ديان لوفرين، وهو ما تسبب ضعف دفاع الفريق والاستعانة بلاعبي الوسط في هذا المركز.

وبحسب التقارير، فإن ليفربول سيفعل الشرط الجزائي في عقد كوناتي، والبالغ 40 مليون يورو، حيث المفاوضات مع المدافع الفرنسي في مرحلة متقدمة.

وأكدت الإذاعة الفرنسية، على أن التفاصيل النهائية للصفقة على وشك الحسم، وسيوقع كوناتي (21 عامًا) لـ ليفربول في الصيف المقبل، عقب نهاية الموسم الحالي 2020/21.

ويتميز كوناتي بالقوة البدنية وإجادة ألعاب الهواء، حيث يبلغ طوله 194 سم، كما يجيد بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف.

ولعب صاحب الـ21 عامًا 11 مباراة رفقة منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، كما يعتبر أحد النماذج الناجحة لسياسة نادي لايبزيج في انتقاء المواهب.

انضم كوناتي إلى لايبزيج في صيف عام 2017، قادمًا من سوشو الفرنسي في صفقة انتقال حر، وخاض مع الفريق الألماني منذ ذلك الحين 89 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع آخر.