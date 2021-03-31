مشاهدة مباراة منتخب انجلترا ومنتخب بولندا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس العالم “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة منتخب انجلترا ومنتخب بولندا في أهم مباريات اليوم الأربعاء 31-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يستقبل منتخب انجلترا نظيره منتخب بولندا على ملعب “ويمبلي”، وعينه على تحقيق الفوز الثالث تواليًا، بعد انتصاره على منتخب سان مارينو في الجولة الأولى، ومنتخب ألبانيا في الجولة الثانية.

في المقابل حصد منتخب بولندا 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب المجر، وفوزه في الثانية على منتخب أندورا، ويتطلع اليوم إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام منتخب انجلترا.

ويتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب بولندا والمجر برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويتواجد منتخب ألبانيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وفي المركز الخامس والسادس يقبع منتخب أندورا ومنتخب سان مارينو دون نقاط.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب انجلترا ومنتخب بولندا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

ويدير لقاء منتخب انجلترا ومنتخب بولندا، الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

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