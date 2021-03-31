شكرا لقرائتكم خبر عن كوادرادو: لم أتخيل وجود رونالدو فى يوفنتوس ويجب أن نفوز بالديربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، أن كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، هو نموذج يتعلم منه الجميع سواء في المباريات أو من خلال التدرب معه.

وقال كوادرادو لموقع «فوتبول إيطاليا» : «رونالدو محترف رائع، لا يمكنك التعلم إلا من خلال العمل معه، إنه نموذج لما يفعله في كل مباراة وكل حصة تدريبية، لم أصدق أنه كان بإمكانه الانضمام ليوفنتوس. والآن أنا سعيد لأنه جزء من الفريق، كنت أرتدي القميص رقم 7 قبل وصوله، لكنني أعطيته إياه بدون أي مشكلة، اللعب هو ما يهم، من الأفضل أن تعطي وليس أن تأخذ».

وأضاف، «نحن غالبا ما نكون بعيدون عن ديارنا، وخلال فترة الوباء، أتيحت لي فرصة قضاء مزيد من الوقت مع عائلتي، من السيئ اللعب بدون جماهير، لكننا محترفون، ويجب علينا القيام بالأشياء بأفضل طريقة ممكنة».



وعن مستقبل أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، قال كوادرادو، «يقوم بيرلو بعمل رائع، ليس من السهل الانضمام لناد كبير، لقد حدثت تغييرات عديدة ونحن بحاجة إلى التحلي بالصبر، لقد فقدنا بعض النقاط ولهذا نحن في هذا الموقف، الآن يجب علينا جمع أكبر عدد ممكن من النقاط ومحاولة الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ونهائي الكأس مهم أيضا بالنسبة لنا، نأمل أن نتمكن من الفوز بالديربي، يجب ألا نخاف، نحن نتدرب للحصول على أفضل نتيجة ممكنة».