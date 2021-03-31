شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستطلع رأي هارى كين فى الانضمام للبلوجرانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، عن ظهور اسم مفاجئ ضمن ترشيحات برشلونة لتدعيم خط هجومه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع هداف كبير في الصيف، لتعويض رحيل لويس سواريز، بعد فشل الدنماركي مارتن برايثوايت في هذه المهمة، وارتبط أكثر من اسم بالانتقال لبرشلونة في الصيف، أبرزهم، إيرلينج هالاند، سيرجيو إجويرو، ممفيس ديباي ولاوتارو مارتينيز.

ولكن وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فقد تواصل برشلونة مع الهداف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، من أجل ضمه في الصيف، وكان كين قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه يطمح للفوز بالألقاب، وهو ما لم يجده في توتنهام حتى الآن، على الرغم من تواجد الفريق بين الكبار على مدار المواسم الماضية.



ومع اقترابه من عامه الـ28، بدأ كين يفكر في مغادرة توتنهام، من أجل الانتقال إلى فريق ينافس على البطولات، وأعلن كين مؤخرا، أن مستقبله سيتحدد عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية، في إشارة واضحة إلى رغبته في مغادرة السبيرز.



ومع ذلك، لن تكون مهمة برشلونة سهلة في ضم الهداف الإنجليزي، خاصة في ظل وجود رغبة من قبل مانشستر سيتي في ضمه، لتعويض رحيل سيرجيو أجويرو.