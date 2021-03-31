شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أطالب الزمالك بالانسحاب من مسابقات السلة ومسؤولو الأهلى افتعلوا أزمة بدون سبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء بالانسحاب من دوري السلة، بعد العقوبات التي أصدرها مجلس إدارة اتحاد اللعبة، باعتبار الفريق خاسرًا، وتغريمه 30 ألف جنيه، ونقل لقاء خارج أرضه على خلفية أزمة لقاء القمة الملغي ضد الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، «تحية تقدير للمستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على ما حدث في لقاء السلة، وتمسكه بحضور رموز كرة القدم، ليس مهما أن يخسر الزمالك المباراة لأن خروج رموز النادي الرياضيين بهذه الصورة غبر مقبول، أطالب اللجنة المؤقتة بالانسحاب من دوري السلة وعدم استكماله، ما حدث غير مقبول بالمرة، واختلف مع محمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد السلة، بأن لو الموقف حدث بشكل عكسي بحضور جماهيري في صالة الأهلي لما تم معاقبة الفريق الأحمر».

وأضاف،«رسالتي لمجلس إدارة الأهلي وتحديدا العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء وخالد مرتجي عضو المجلس، الأزمة تم تصعيدها دون سبب، كان يجب مراعاة العلاقات التاريخية مع الزمالك قبل التصعيد بهذه الصورة والتمسك بخروج رموز كبار بقيمة هشام يكن وحمادة عبداللطيف وشيكابالا وأوباما وحازم إمام وأمير عزمي».

وتابع، «كانت مشكلة مجلس الأهلي مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المنتخب، ولكنه لم يعد موجودا للتحقيق في مخالفات مالية ضده، ويتولى إدارة النادي حاليا أشخاص على أعلى مستوى من الهدوء والتقدير ومكلفين من الدولة بإدارة الأمور في الزمالك».

وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رمز لكل نجوم كرة القدم المصرية، موضحا أن رئيس الزمالك المؤقت خرج أمام شاشات التلفاز ووجه الشكر للخطيب مطلقا صفحة جديدة في العلاقات بين إداراتي الناديين، لأن هذا أسلوب الكبار.