شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب المحترفين فى الدورى المصرى بتصفيات أمم أفريقيا..الجزيرى يتألق وبواليا يكتفى بالدكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون، ترصد "المصرى اليوم" كشف حساب اللاعبون المحترفون الأجانب فى الدورى المصرى مع منتخبات بلادهم وهم 19 لاعباً وذلك فى التقرير التالى:

سيف الدين الجزيرى

راس حربة فريق الزمالك المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من صفوف المقاولون العرب، وعلى الرغم من الانتقادات التى طالت الجزيرى منذ انضمامه للقلعة البيضاء، وعدم إحرازه أى أهداف مع الزمالك، لكنه فاجأ الجميع بالتألق مع منتخب تونس فى التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا وفى أول ظهور دولى له مع نسور قرطاج، حيث شارك فى مباراته الدولية الاولى أمام ليبيا وفازت تونس بنتيجة 5- 2 أحرز منهم الجزيرى هدفين، ثم واصل سيف الدين الجزيرى التألق فى المباراة التالية وسجل هدفاَ فى مباراة غينيا الاستوائية والتى فاز بها نسور قرطاج 2-1، ليعيد سيف الدين الجزيرى بريقه من جديد كرأس حربة واعد ويثبت قدميه مع منتخب بلاده كما تفاءلت به جماهير نادى الزمالك كثيراً خلال المرحلة المقبلة بعدما اكتسب الثقة فى نفسه.

فرجانى ساسى

نجم خط وسط نادى الزمالك ولاعب منتخب تونس المتميز، ولم يشارك ساسى فى المباراة الاولى لمنتخب بلاده أمام ليبيا، لكنه شارك فى المباراة الثانية أمام غينيا وصنع أسيست رائع لزميله سيف الدين الجزيرى أحرز منه الأخير الهدف الأول لنسور قرطاج.

والتر بواليا

رأس حربة فريق النادى الأهلى المننتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادماً من الجونة، لم يشارك فى مباراتى منتخب الكونغو الديمقراطية سواء أمام الجابون والتى خسرها الكونغو بثلاثية نظيفة، أو مباراة جامبيا التى فاز بها منتخب الكونغو بهدف للاشيىء.

ورغم عدم مشاركة بواليا فى أى من المباراتين، إلا انه يعتبر الاستدعاء الأول لمهاجم الأهلى مع منتخب بلاده وهو يجعله متفائلاً بالمشاركة فى المباريات المقبلة.

أليو ديانج

لاعب خط وسط النادى الأهلى وهوليس جديداً على اللعب الدولى حيث كان لاعباً ضمن صفوف منتخب مالى الأوليمبى قبل أن ينتقلللنادى الأهلى وشارك ديانج فى هزيمة منتخب مالى أمام غينيا صفر/1، لكنه خرج من التشكيل الأساسى لمنتخب بلاده فى لقاء تشاد الذى فاز به منتخب مالى بنتيجة 3/صفر.

إيريك تراورى

لاعب الوسط المهاجم لفريق بيراميدز ولم يشارك تراورى مع منتخب بوركينا فاسو فى مواجهتى أوغندا التى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، ومباراة جنوب السودان التى شهدت فوز بوركينا فاسو 1/صفر.

لومالا عبده

لاعب وسط بيراميدز ، وشارك لومالا مع منتخب بلاده أوغندا أمام بوركينا فاسو وانتهت المباراة بالتعادل السلبى، لكنه لم يلعب فى المباراة الثانية أمام مالاوى وهى المباراة التى انتهت بهزيمة المنتخب الأوغندى بهدف للاشىء.

جون أنطوى

رأس حربة فريق بيراميدز، ولم يحصل أنطوى على فرصته مه منتخب غانا فى أى من مباراتى جنوب أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 ومباراة ساو تومى التى انتهت بفوز النسور السوداء 1/3.

محمد الصالح

مدافع فريق المصرى البورسعيدى، ولم يشارك اللاعب مع منتخب فلسطين فى لقاء السعودية الذى انتهى بفوز الأخير 5/صفر ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس أسيا 2023.

كازادى كاسينجو

مهاجم فريق المصرى البورسعيدى، وشارك مع منتخب الكونغو الديمقراطية فى مباراة الجابون التى خسرها الأول 3/ صفر، ولعب فى مباراة جامبيا ونجح فى إحراز هدف الفوز لمنتخب بلاده.

فابريس نجاه

الظهير الأيسر لفريق سيراميكا، ولعب مع منتخب الكاميرون فى مباراة كاب فيردى والتى انتهت 3/1 ولم يشارك اللاعب فى لقاء رواندا الذى انتهى بالتعادل السلبى.

أرى بابل

لاعب الوسط المهاجم لفريق الإسماعيلى ولعب بابل مع منتخب أنجولا لقاء جامبيا، كما لعب فى مباراة الجابون التى انتهت بفوز أنجولا 2/صفر.

باولن فوافى

مهاجم فريق مصر المقاصة ولعب مع منتخب مدغشقر مباراة أثيوبيا وخسرها مدغشقر برباعية نظيفة، ولم يشارك فوافى فى مباراة النيجير التى انتهت بالتعادل بين الفريقين.

مفتاح طقطق

جناح فريق مصر المقاصة ولم يشارك اللاعب مع منتخب بلاده ليبيا فى مواجهه تونس وأيضا لم يشارك فى مباراة تنزانيا التى انتهت بخسارة المنتخب الليبى بهدف للاشيىء.

شميلس بيكلى

جناح فريق مصر المقاصة وشارك مع منتخب أثيوبيا فى مباراة مدغشقر ونجح فى إحراز هدفاً من الأهداف الأربعة التى انتهت بها المباراة لصالح منتخب بلاده، وشارك فى مباراة كوت ديفوار لكنها لم تكتمل بعد تعرض الحكم للإغماء وكانت النتيجة وقتها 1/3 لصالح الأفيال.

مامادوا أنياس

لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربى ولم يشارك اللاعب مع منتخب موريتانيا فى مباراة المغرب التى انتهت بالتعادل بدون أهداف، كما لم يشارك فى مباراة أفريقيا الوسطى والتى انتهت بفوزمنتخب بلاده موريتانيا بهدف للاشيىء.

جورجينيو

لاعب وسط فريق وادى دجلة وشارك اللاعب مع منتخب غينيا بيساو فى مباراة أى سواتينى التى انتهت بفوز غينيا 1/3 ولم يشارك فى مباراة الكونغو التى فازت بها غينيا بثلاثية نظيفة.

إيمانويل أوكوى

جناح فريق الاتحاد السكندرى ولعب مع منتخب أوغندا فى مباراة بوركينا فاسو،كما شارك فى مباراة مالاوى

داميون لوى

لاعب فريق الاتحاد السكندرى لم يشارك فى مباراة منتخب بلاده جاميكا أمام أمريكا والتى انتهت بفوز الأخير 1/4

روماريو وليامز

لاعب الاتحاد السكندرى ولم يشارك مع منتخب جاميكا فى مباراة الولايات المتحدة الأمريكية.

عمر الميدانى

شارك مع منتخب سوريا أمام البحرين فى المباراة التى اتنهت بهزيمة المنتخب السورى 1/3 وشارك فى مباراة إيران وانتهت المباراة بفوز إيران 3/ صفر وذلك ضمن استعدادهما للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أسيا.