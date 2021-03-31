شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب غداً في العاشرة صباحاً قبل السفر للجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، خوض تدريب الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة قبل السفر للجزائر.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

انتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد الثنائي من تونس أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

ونجح المنتخب التونسي في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعدما تصدر مجموعته في التصفيات.

كما شارك أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخضع زيزو لتدريبات تأهيلية أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي، حيث كان يعاني من بعض الآلام في الظهر.