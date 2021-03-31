شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يجتمع بفريق الزمالك لدعم اللاعبين قبل مواجهة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، جلسة مع طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، من اجل مناقشة احوال الفريق، والإطمئنان على النادى بصفة عامة وعلى قطاع الناشئين بصفة خاصة.

وتواجد حازم إمام في مقر النادي اليوم الأربعاء برفقة أحمد حسام ميدو من أجل دعم الفريق الأول قبل مواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

وحرص الثنائي حازم إمام وأحمد حسام «ميدو» لاعبا الزمالك السابقين على التواجد في مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام الثنائي بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر والحفاظ على فرص الفريق في مواصلة مشواره الأفريقي.

وعقد الثنائي جلسة مع اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي حرص على التواجد في المران لمؤازرة ودعم الفريق.

كما حرص حازم إمام وميدو على عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد انتهاء المران، في حضور الجهاز الفني، وقام الثنائي بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على المولودية والحفاظ على فرص الفريق في الترشح بدوري الأبطال، لأنهم يلعبون لكيان كبير بحجم نادي الزمالك.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.