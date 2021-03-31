بدء دورة في الاحتراف الوظيفي لمدراء الإدارات في وزارة الشباب والرياضة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، فعاليات دورة الاحتراف الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي السكرتارية، التي ينظمها قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها 20 متدربًا ومتدربة من موظفي الوزارة، وتستمر لمدة 10 أيام.



وفي الإفتتاح، أكد وكيل الشؤون الإدارية والمالية طلال بن حيدرة، حرص قيادة الوزارة على جعل هذه الدورة نوعية ومفيدة، بحيث تساهم في رفع قدرات الموظفين وتزيد من خبراتهم وتنقل عملهم من مرحلة الاجتهاد والتفاني إلى مرحلة الاحتراف المتقن للعمل الوظيفي .. مشدداً على أهمية تأهيل وتدريب موظفي الوزارة بطرق علمية صحيحة في جميع المجالات، باعتبار الإدارة الناجحة هي أساس كل عمل ناجح .

من جانبه، دعا مدير عام إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الشباب والرياضة سعد العمري، المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من المحاضرات والدروس التي سيتلقونها، وتحقيق أقصى درجات الفائدة منها، خصوصًا وهي تتناول مواضيع وأمور متعلقة تمامًا بعمل الموظف وتطوير قدارته وتنمية مهاراته.