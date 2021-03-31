شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: 8 أيام تحدد مصير مشاركة كارتابيا في «الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد المدرب مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته أمام الفجيرة، عندما يلتقيان في الخامسة و45 دقيقة من مساء الجمعة على أرض استاد راشد في دبي ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الخليج العربي، معتبراً اللقاء بمثابة «بروفة» لنهائي كأس الخليج العربي أمام النصر، مشيراً إلى أن فترة التوقف كانت مناسبة لعودة بعض اللاعبين من المباريات المضغوطة، واكتمال التحضيرات للمباراة وبقية جولات الدوري، علاوة على نهائي كأس الخليج العربي والبطولة الآسيوية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «المباراة مهمة للفريقين، وتكمن أهميتها بالنسبة لنا في الحفاظ على مركزنا والتقدم خطوة إلى الأمام في جدول الترتيب، كما أنها مهمة للفجيرة الذي يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، ونحن مستعدون لها، وأعتبرها بروفة لنهائي كأس الخليج العربي.

وعما إذا كان يخشى الفجيرة على خلفية خسارته أمامه في بداية مهمته قال: «ظروف المباراة الأولى التي واجهنا فيها الفجيرة تختلف عن الظروف الحالية، فقد كانت أول مباراة لي مع الفريق، بعد تولي المهمة بثلاثة أيام، وبالتأكيد جاهزية الفريقين مختلفة الآن ولنا الأفضلية في الوقت الحالي».

وعما إذا كان نادماً على النقاط التي أهدرها الفريق في مبارياته وأبعدته عن المنافسة على لقب الدوري قال: تعودت كمدرب وفي حياتي العملية بوجه عام أن الذي مضى قد انتهى، لذلك لا أشعر بالندم لهدر الفريق للنقاط، حيث لا نستطيع تغيير ما حدث، مع الأخذ بعين الاعتبار النظر إلى السلبيات والإيجابيات والاستفادة منها.

وعن مدى جاهزية اللاعب الأرجنتيني كارتابيا المصاب للمشاركة مع الفريق في البطولة الآسيوية قال: كارتابيا من اللاعبين المهمين، ونحن دائماً نتوقع أي شيء يحدث، واللاعب تعرض للعديد من الإصابات وبسببها شارك في 60% من المباريات، ولا أستطيع الحكم على هذا الوضع لأنني لم أكن موجوداً في فترة الإعداد.

وأضاف مهدي في ذات الشأن: نظام الاتحاد الآسيوي يسمح لكل فريق قبل أسبوع من أول مباراة بالتغيير في القائمة ولدينا 8 أيام كافية لمعرفة جاهزية اللاعب بالنسبة للمشاركة في الآسيوية، ولا أود استباق الأحداث لكن كل شيء وارد حدوثه، وسوف نختار اللاعب الأكثر جاهزية.