انطلاقة رائعة لـ«دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة»

دبي: ”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت الثلاثاء بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالث بطولات فزاع الدولية لعام 2021» بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة، وشهد اليوم الأول إقامة 60 مباراة لعب من خلالها اللاعبون مباريات جيدة رغم التوقف الإجباري، بسبب جائحة كورونا والذي استمر لمدة 14 شهراً لتكون عودة النشاط الدولي للريشة الطائرة البارالمبية من دبي.

وشهدت النسخة الحالية تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في البطولة في أعقاب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، لتشهد البطولة أيضاً الظهور الأول لـ 3 دول هي الكويت ونيبال والمالديف.

وفي فئة wh2 فاز الإيطالي سوما على لاعب الإمارات محمد الزرعوني بشوطين دون رد 21-18 و21-14، فيما فاز الألماني نيلس على لاعب الإمارات حميد السناني 21-2 و21-3، وفي فئة sl4 فازت الهولندية صوفيا على لاعبة الإمارات سلامة الخاطري 21-9 و21-7، وفي فئة sl5 فاز الفرنسي توماس على الكويتي راشد الجلاف 21-8 و21-19.

حضر منافسات اليوم الأول ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم وذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية وعدد من رؤساء الوفود المشاركين في البطولة.

بطولة استثنائية

ووصف ماجد العصيمي مدير الحدث المشاركة في النسخة الثالثة بالقياسية رغم الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم، وأدت إلى إيقاف نشاط أصحاب الهمم، مبيناً أن القيادة الرشيدة كانت سبباً رئيسياً في عودة النشاط لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، لتصل الرسالة إلى العالم بعد أن قدمت الإمارات ودبي نموذجاً من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها، وفق إجراءات احترازية عالية المعايير بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لأن الإمارات ودبي تعشقان التحدي.

وقال: «بطولة الريشة الطائرة استثنائية بعد قرار اللجنة المنظمة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي بتغيير مسمى البطولة لتحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم«طيب الله ثراه»، عرفاناً وتقديراً بما قدمه لأصحاب الهمم، ومبنى حضاري لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي يعد من أفضل الأندية في العالم في تمكين ودمج هذه الفئة في المجتمع.

وأضاف:«سيبقى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قلوب أصحاب الهمم، فهو صاحب القلب الكبير والداعم الأكبر لنادي دبي لأصحاب الهمم، وحركة أصحاب الهمم في الإمارات ودبي».

الحمادي: مشاركة جيدة

ووصف أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية للحدث انطلاقة البطولة بالجيدة رغم التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، والذي استمر لمدة 14 شهراً، مبيناً أن اللاعبين الذين شاركوا في نسخة دبي أعربوا عن سعادتهم بعودة النشاط الرياضي الدولي للريشة الطائرة من دبي، وقال: «مشاركة عدد الدول واللاعبين في النسخة الحالية جيدة رغم الجائحة، بعد أن شهدت النسخة الماضية وجود 220 لاعباً ولاعبة من 39 دولة».