شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة القائد العام للدراجات بشرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، نسختها الأولى من بطولة القائد العام للدراجات الهوائية، والتي جاءت برعاية وحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وبتنظيم قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومشاركة 81 متسابقاً من منتسبي القيادة العامة من العنصرين الرجالي والنسائي؛ حيث أقيمت الفعالية على طريق الشارقة - خورفكان لمسافة 51 كيلومتراً للرجال و17 كيلومتراً للعنصر النسائي.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، حرص القيادة على استثمار طاقات وقدرات منتسبيها وتوظيفها بالشكل الأمثل، من خلال ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية، بما يعود بالنفع على صحتهم وإكسابهم المزيد من الحيوية والنشاط الذي ينعكس عليهم بصورة إيجابية في أداء مهامهم الوظيفية، كما تعد بطولة القائد العام للدراجات الهوائية فرصة سانحة لاختيار العناصر المؤهلة من منتسبي القيادة، لتكوين فريق رياضي متخصص في مجال سباق الدراجات الهوائية من تلك العناصر لتمثيل القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمشاركة في مختلف المسابقات على المستويين المحلي والخارجي، نظراً لأهمية هذا النوع من الرياضات، وما تحققه من مردود إيجابي على رجال الشرطة بما يسهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية ونشاطهم الذهني.

وأشار اللواء الشامسي، إلى إطلاق نسخ مماثلة من هذه البطولة مستقبلاً، حاثاً جميع منتسبي القيادة على الاستمرارية في ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وفي ختام السباق الذي تميز بالقوة والندية بين المتسابقين من الوهلة الأولى لانطلاقته وحتى خط النهاية، قام قائد عام شرطة الشارقة بتتويج الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى للسباق؛ حيث حصل على المركز الأول بفئة الرجال لمسافة 51 كيلومتراً الشرطي أول عبد العزيز المشغوني من إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بزمن وقدره ساعة و27 دقيقة و51 ثانية و3 أجزاء من الثانية، وجاء في المركز الثاني الشرطي حمد الغيلاني من إدارة الحرس الأميري بزمن وقدره ساعة و27 دقيقة و51 ثانية و4 أجزاء من الثانية، وبذات التوقيت حل المساعد أول عبد القادر المرزوقي من إدارة الأمن الوقائي بالمركز الثالث.

أما في سباق الـ17 كيلومتراً المخصص للعنصر النسائي، فقد تمكنت منتسبات قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة من الاستحواذ على المراكز الثلاث الأولى؛ حيث حصلت على المركز الأول الشرطي إلهام البورقادي محققة زمن وقدره 41 دقيقة و1 ثانية، وجاءت في المركز الثاني الشرطية نورة الزرعوني بزمن وقدره 43 دقيقة و12 ثانية، بينما حلت في المركز الثالث العريف حنان الزيودي بزمن وقدره 52 دقيقة و12 ثانية.