شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..33.5 كيلو متر مسافة " سباق المانش " في لعبة السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سباق المانش من السباقات الشهيرة في السباحة ، ويلقي اهتمام إعلامي كبير في معظم دول العالم ، ويقصد به عادة عبور بحر المانش (القنال الإنجليزي) إذ يعتبر سباحو المسافات الطويلة في كل أنحاء العالم هذه السباحة أحد أكبر التحديات في مهنتهم.

وشهدت سباقات عبور المانش في السنوات الأخيرة منافسات بين أكثر من 50 سباحاً على مستوي العالم حيث يستطيع معظـم السباحين في الوقت الحاضر عبور المانش في نصف المدة التى استغرقها أول عابر للمانش ماثيو ويب عام 1875م، وذلك بفضل التقنيات الجديدة المحسَّنة المستخدمة في السباحة.

ينطلق السبَّاح في معظم الحالات إما من كاب جريز نيز في فرنسا، أو من شاطئ شكسبير في بريطانيا.وتبعد هاتـان النقطـتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5كم، السباحين يتبعون طريقاً منحنياً يتراوح طوله بين 37 و64كم بسبب التيارات البحرية القوية ، ويختار مُعظمهم سباحة الكرول الأمامية السريعة التى يكون فيها الرأس متدليًا إلى أسفل وتُصدر رابطة السباحة كتيبًا للسباحين يتضمن القواعـد المرْعـية في سباحة المانش.

يعتبر سجل السباحين الذين عبروا المانش حافلاً بأسماء عدد من الأبطال العرب المرموقين فكان البطل المصري إسحاق حلمي أول سباح عربي يعبر المانش عام 1928م وعبر بعده كثيرون يتقدمهم حسن عبدالرحيم الذي عبر المانش لأول مرة عام 1948م، ثم عبر المانش من إنجلترا إلى فرنسا عام 1949م، ومن فرنسا إلى إنجلترا عام 1950م ، كذلك عبر المانش البطل مرعي حسن حماد عامي 1949م و 1951م ، وعبر البطل عبداللطيف أبوهيف المانش عام 1951م .

كما عبر المانش كل من عبدالمنعم عبده، ومحمد بكر، وسيد العربي عام 1952م. ومن الأحداث المثيرة في سجل الأبطال العرب لسباحة المسافات الطويلة عبور أول سباح معوق للمانش حديثًا، وهو البطل المصري خالد حسان وهو ذو رجل واحدة.

وقد حقق الأبطال السعوديون رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في سباحة تتابع المانش ذهابًا وعودة من إنجلترا إلى فرنسا عام 1397هـ، 1977م، كما حقق كل من البطلين السعوديين علوي محمد مكي، والسيد فاخر رقمين قياسيين عالميين جديدين لسباحة المانش عام 1978م.