شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقتحم الصراع على ضم ممفيس ديباى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، والمعنية بشؤون نادى ليفربول، أن الريدزاقتحم الصراع على أحد أبرز أهداف برشلونة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة مجانية.

ويتعلق الأمر بالهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، الذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم الجاري، وبحسب صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن الريدز يتطلعون لمعرفة موقف اللاعب في الصيف، ومدى رغبته في العودة إلى البريميرليج.

ولعب ديباي من قبل بقميص مانشستر يونايتد، وكان يتوقع له أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو هناك، لكن تجربته لم يكتب لها التوفيق.

ومن المعروف أن ديباي يعد هدفا مهما لبرشلونة، بناء على طلب من مواطنه، رونالد كومان، المدير الفني للبلوجرانا.

وإلى جانب برشلونة وليفربول، يوجد اهتمام أيضا بديباي من قبل يوفنتوس، خصوصا بعدما تألق أمامه، وأطاح به من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.