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ليفربول يقتحم الصراع على ضم ممفيس ديباى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، والمعنية بشؤون نادى ليفربول، أن الريدزاقتحم الصراع على أحد أبرز أهداف ، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة مجانية.

ويتعلق الأمر بالهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، الذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم الجاري، وبحسب صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن الريدز يتطلعون لمعرفة موقف اللاعب في الصيف، ومدى رغبته في العودة إلى البريميرليج.

ولعب ديباي من قبل بقميص مانشستر يونايتد، وكان يتوقع له أن يكون خليفة هناك، لكن تجربته لم يكتب لها التوفيق.

ومن المعروف أن ديباي يعد هدفا مهما لبرشلونة، بناء على طلب من مواطنه، رونالد كومان، المدير الفني للبلوجرانا.

وإلى جانب برشلونة وليفربول، يوجد اهتمام أيضا بديباي من قبل يوفنتوس، خصوصا بعدما تألق أمامه، وأطاح به من في الموسم الماضي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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