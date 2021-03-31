شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يغرى هالاند براتب خيالي «الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن تحضير مانشستر سيتي لعرض كبير وضخم للغاية، من أجل إغراء النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى صفوفه.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال لأكثر من نادى في الصيف، أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، تشيلسي ومانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يخطط لمنح هالاند عقدا ضخما، يجعله الراتب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي، وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيكون على استعداد لدفع نحو 700 ألف يورو أسبوعيا لمدة خمس سنوات، ما يعني أكثر من 36 مليونا في الموسم.

وفي حال موافقة هالاند على عرض السيتيزنز، سيكون أمام مانشستر سيتي مهمة التفاوض مع دورتموند، الذي يشترط الحصول على 180 مليون يورو لبيعه في صيف 2021، وهو الرقم الذي يمكن لمانشستر سيتي دفعه، ولن يضاهيه سوى باريس سان جيرمان.

ومن المعروف أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله سوى في 2022، إلا أن مانشستر سيتي لا يريد أن ينتظر باعتبار أن المبلغ في مقدرة العديد من الأندية.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيلجأ إلى خيار ضم هالاند، بعد التأكد من استحالة ضم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي يحبه بيب جوارديولا.

ويعتقد الجميع في مانشستر سيتي، أن توتنهام سيعارض إتمام الصفقة، لحرمان منافس مباشر من خدماته.