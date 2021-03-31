شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو : جئت لدعم اللاعبين .. وأثق في قدرتهم على الفوز بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام «ميدو» لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، أنه حرص على التواجد في مران الفريق اليوم الأربعاء برفقة حازم إمام نجم الفريق السابق، من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه فضل التواجد في المران، وتحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر، ولا سيما وأنها مباراة فاصلة في مشوار الفريق بدوري الأبطال.

وأضاف ميدو أنه حرص على متابعة المران والإشادة بالجهد المبذول من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.