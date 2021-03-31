شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مباريات الدوري المصري عقب عودة منافساته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الدورى الممتاز المصرى مبارياته عقب انتهاء المنتخب الوطني من ختام مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر انطلاقها العام المقبل.

وتحدد يوم الجمعة المقبل موعدا لاستئناف النشاط المحلى بمباراتين في الدورى الممتاز، حيث من المقرر ان يلتقي فريقي وادي دجلة مع الإنتاج الحربي عند الخامسة مساء، ثم يلتقي مصر المقاصة مع سموحة عند السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتم استكمال مباريات الجولة يوم السبت بمباراتين الأولى تجمع المصري مع طلائع الجيش، والثانية سيراميكا ضد الإسماعيلي.

ومن المقرر ان يلتقي الأهلى مع النصر في كأس مصر عقب انتهاء مبارياته الأفريقية بينما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود في نفس البطولة.