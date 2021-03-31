شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لنادي برشلونة قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاريتاح داخل صفوف فريق برشلونة بعد اقتراب عودة نجميه جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، عقب تخطيهما الإصابة، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، يوم 10 أبريل المقبل في الدوري الإسباني.

وشارك جيرارد بيكيه، اليوم الأربعاء، في جزء من المران الجماعي، ويستعد إلى جانب زميله سيرجي روبيرتو، لدعم الفريق في المباريات المقبلة.

وقد يحصل روبيرتو، الذي يتدرب منذ فترة مع الفريق، على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب، قبل مباراة الاثنين أمام بلد الوليد، على ملعب كامب نو.

أما بيكيه، فمن المحتمل ألا يلحق بهذه المباراة، لكنه سيكون جاهزًا على الأرجح لخوض لقاء الكلاسيكو، بعد تعافيه هو الآخر من التواء في الركبة.

في المقابل، يستمر في الغياب عن تشكيلة المدرب الهولندي، رونالد كومان، المهاجم أنسو فاتي، ولاعب الوسط فيليبي كوتينيو، بسبب الإصابة، حيث لن يعود الأول حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ذات الأمر الذي يهدد الثاني.