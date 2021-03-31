شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: جرعة خططية من كارتيرون للاعبين استعدادًا لمولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة بالتناوب بين الفرق الأربعة في وسط الملعب، وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية في التقسيمة.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وكان اللاعبون قد خاضوا تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

فيما انتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق، في المران الجماعي على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد الثنائي من تونس أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

ونجح المنتخب التونسي في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعدما تصدر مجموعته في التصفيات.

كما شارك أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخضع زيزو لتدريبات تأهيلية أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي، حيث كان يعاني من بعض الآلام في الظهر.

فيما أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

فيما يخضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام جزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.