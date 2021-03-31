شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، منذ قليل إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السودان.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الخاصة بالمباراة، التي تضم ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.