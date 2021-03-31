شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تطيح بمدرب المنتخب بعد نكسة الخروج من التصفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقال الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المدرب موليفي نتسيكي، عقب فشله المفاجئ في التأهل لكأس الأمم الأفريقية (الكاميرون 2022).

واحتل أبطال كأس الأمم 1996 المركز الثالث في مجموعتهم بالتصفيات، خلف غانا والسودان، عقب الخسارة (2-0) أمام الأخير، الأحد الماضي، بينما كان التعادل كافيا للوصول للنهائيات.

وارتقى نتسيكي من تدريب منتخب تحت 17 عاما، إلى قيادة المنتخب الأول في أغسطس 2019، وفاز أربع مرات في تسع مباريات، وكان مكلفا بالتأهل لكأس الأمم.

وتبدأ جنوب أفريقيا مشوار تصفيات كأس العالم 2022، في يونيو المقبل، وتنافس ضمن مجموعة تشمل غانا وزيمبابوي وإثيوبيا، في المرحلة التمهيدية، ويتأهل متصدري المجموعات فقط، إلى المرحلة الفاصلة لتصفيات المونديال.