شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن موقف ليفربول من بيع نجم المنتخب الوطنى ونجم الريدز محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان صلاح قد أجرى حوارا صحفيا مؤخرا أعرب خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا، وخوض تجربة جديدة في أحد قطبى الكرة الإسبانية، النادى الملكى ريال مدريد، وقلعة كتالونيا، برشلونة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ليفربول لا ينوي الجلوس مع ريال مدريد أو أي ناد للتفاوض على رحيل صلاح، وأضافت الصحيفة، أن ليفربول لم يفكر يوما في بيع صلاح منذ انضمامه من روما في صيف 2017.

ويعتبر ليفربول صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، والمهاجم الأفضل على الإطلاق في عصر البريميرليج، بعد أن تفوق على روبي فاولر ومايكل أوين ولويس سواريز وفيرناندو توريس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح لو لم يرحل عن آنفيلد في الصيف، سيرحب بتوقيع عقدٍ جديد.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2023، إلا أن الريدز ليسوا متعجلين في تقديم عقدٍ جديد، في ظل الأزمة المالية الحالية.