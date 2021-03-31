شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تدريبات بدنية لـ فرجاني ساسي.. وخاصة لـ شيكابالا وعبدالسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات بدنية، وعدم المشاركة في المران الفني الختامي.

كما أدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وفي نفس السياق، أدى محمد عبد السلام مدافع الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي، من أجل رفع معدلات لياقته البدنية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.