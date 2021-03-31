شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وميدو يؤزران الزمالك ويجتمعان برئيس النادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" لاعبا الزمالك السابقين على التواجد في مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام الثنائي بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر والحفاظ على فرص الفريق في مواصلة مشواره الإفريقي.

وعقد الثنائي جلسة مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي حرص على التواجد في المران لمؤازرة ودعم الفريق.

كما حرص حازم إمام وميدو على عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد انتهاء المران، في حضور الجهاز الفني، وقام الثنائي بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على المولودية والحفاظ على فرص الفريق في الترشح بدوري الأبطال، لأنهم يلعبون لكيان كبير بحجم نادي الزمالك.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.