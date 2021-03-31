شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل مواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام اللواء عماد عبدالعزيز بمصافحة اللاعبين، والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء بطل الجزائر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.