شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدي يطالب الأهلي بحسم مفاوضات رحيله عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن عبدالرحمن مجدي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الاول بالنادي الإسماعيلي، طالب مسئوولي النادي الأهلي بحسم المفاوضات معه للانتقال إلى الفريق الكروي الأول في الموسم المقبل لرغبته في ارتداء القميص الأحمر.

ويرغب اللاعب في الرحيل عن الإسماعيلي بسبب سوء موقف الفريق بالدوري، فضلا عن رغبته في الحفاظ على مكانه بالمنتخبين الأوليمبي والأول، وهو ما أثر سلبا على تواجده في المنتخب الأول في الفترة الماضية نتيجة تراجع الراويش في الدوري.