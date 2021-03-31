شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساسي والجزيري لمران الزمالك وشفاء زيزو من آلام الظهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد الثنائي من تونس أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

ونجح المنتخب التونسي في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعدما تصدر مجموعته في التصفيات.

كما شارك أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخضع زيزو لتدريبات تأهيلية أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي، حيث كان يعاني من بعض الآلام في الظهر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.