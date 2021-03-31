شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يفاجئ المريخ السوداني قبل مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خطاباً رسمياً لإدارة نادي المريخ السوادني، بشأن الجمعية العمومية وطرح النظام الأساسي المقترح.

وتضمن خطاب «فيفا» إبطال الجمعية العمومية لنادي المريخ السوداني بشكل ضمني، كذلك إبطال انتخابات النادي التي أقيمت السبت الماضي.

ويلعب المريخ السوداني أمام الأهلي مساء السبت المقبل في أم درمان، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ويفصل الأهلي عن بلوغ ربع نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال التي يحمل لقبها في العام الماضي الفوز في إحدى مباراتيه المقبلتين بالمجموعات.

وأربك «فيفا» حسابات المريخ السوداني على المستوى الإداري قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المرتقبة.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اليوم الأربعاء قائمة الفريق التي ستواجه المريخ، والتي تضمنت عودة وليد سليمان نجم الفريق بعد طول غياب.