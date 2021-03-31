شباب البرج يحقق فوزا مهما على حساب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

ضمن منافسات الأسبوع الثاني من ​الدورة السداسية لأندية الأواخر​، حقق ​شباب البرج​ فوزا بغاية الأهمية على حساب ​طرابلس​ بنتيجة هدفين مقابل لهدف، معززا آماله بالبقاء في دوري الدرجة الأولى، وأقيم اللقاء على ملعب جونية.



وتقدّم طرابلس بالنتيجة عن طريق المهاجم محمد مقصود من خلال ركلة جزاء، لكن شباب البرج ردّ بهدفين عن طريق كلّ من مهدي قبيسي، وعدنان محلم (ركلة جزاء).

وكان السلام زغرتا قد هبط للدرجة الثانية بعد خسارته يوم الثلاثاء أمام التضامن صور بنتيجة 2-1، فيما تعادل شباب الغازية 1-1 أمام البرج.