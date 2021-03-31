اهتمام مان سيتي  بنجم استون فيلا يصطدم بالعراقيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية، ان إهتمام ادارة فريق ​مانشستر سيتي​ الانكليزي بضم نجم وسط فريق ​استون فيلا​، اللاعب الدولي ​جاك غريليش​ معقدًا بشدة بسبب سعر اللاعب الذي وصل لقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، يبدو أن الصفقة غير محتملة بهذا السعر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكانت الصحف البريطانية قد اكدت أن مان سيتي يخطط للتعاقد مع هداف فريق بوروسيا دورتموند الالماني، المهاجم ايرلينغ هالاند وجاك غريليش، والثنائي ضمن اولوياته في الصيف، قد يكلف مجموع الصفقتين 200 مليون باوند.