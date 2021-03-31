كروس: كان من الخطأ منح قطر حقوق استضافة كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

أشار اللاعب توني ​كروس​ إلى أنه "من الخطأ" منح قطر حقوق استضافة ​كأس العالم​ 2022 بعد رؤية الظروف الصعبة التي كان على العمال تحملها استعدادًا لمسابقة العام المقبل.



وقال كروس: "أعتقد أنه من الخطأ أن تُمنح هذه البطولة لقطر. يعمل العمال المهاجرون لأيام دون راحة مع درجة حرارة حارة تبلغ 50 درجة، ويعانون من نقص التغذية، وبدون مياه الشرب وفي درجات حرارة جنونية. كل هذه النقاط غير مقبولة على الاطلاق".

وأضاف: "هل ستؤدي المقاطعة إلى تحسين ظروف العمل؟ لا أعتقد ذلك. كرة القدم دائمًا تثير الاهتمام الشديد، سواء قبل البطولة أو أثناءها".