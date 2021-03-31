مدرب منتخب مصر: ما حصل مع صلاح أمر غير مقبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

أكّد مدرب منتخب ​مصر​، ​حسام البدري​، أن ما حصل في مباراة مصر وجزر القمر مع ​محمد صلاح​ ليس مقبولا، وذلك بعدما التف مجموعة من الشباب حوله في منتصف ملعب المباراة من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وحاول أحدهم تقبيل صلاح، وآخر يبكى بشدة، في مشهد أثار تفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي وتناقلته الصحف العالمية.

