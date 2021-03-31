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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب منتخب مصر: ما حصل مع صلاح أمر غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021
أكّد مدرب منتخب مصر، حسام البدري، أن ما حصل في مباراة مصر وجزر القمر مع محمد صلاح ليس مقبولا، وذلك بعدما التف مجموعة من الشباب حوله في منتصف ملعب المباراة من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وحاول أحدهم تقبيل صلاح، وآخر يبكى بشدة، في مشهد أثار تفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي وتناقلته الصحف العالمية.
وقال البدري في تصريحات نشرها الموقع الشروق المصري: "شعرت بالضيق مما حدث مع صلاح عقب المباراة، منظر غير مقبول، أنا فوجئت بتواجد هؤلاء الشباب بملعب المباراة، علينا معرفة كيف دخل هؤلاء الأولاد لملعب اللقاء".