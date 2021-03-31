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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرسون لا يصدق قرار رحيل اغويرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021
تحدث اللاعب السابق لنادي ارسنال الانكليزي، بول ميرسون عن القرار الذي اختاره هداف ونجم فريق مانشستر سيتي متصدر البريمييرليغ الحالي، الدولي الارجنتيني سيرجيو اغويرو بترك السيتي.
وقال ميرسون عن رحيل سيرجيو اغويرو:" مازلت مصدوماً من هذا القرار، لابدّ ان مان سيتي يضعون في اذهانهم اسماً آخر، بالتأكيد هم سيجلبون اسماً كبيراً كهالاند او هاري كاين او كليان مبابي".
واضاف ميرسون:" لانه اذا لم يكن الامر كذلك، فكيف لك ان لا تُبقي على سيرجيو اغويرو! هذا امر مستحيل، إنّه آلة تهديفية".