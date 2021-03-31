ميرسون لا يصدق قرار رحيل اغويرو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

تحدث اللاعب السابق لنادي ارسنال ​الانكليزي​، ​بول ميرسون​ عن القرار الذي اختاره هداف ونجم فريق مانشستر سيتي متصدر ​البريمييرليغ​ الحالي، الدولي الارجنتيني ​سيرجيو​ ​اغويرو​ بترك ​السيتي​.



وقال ميرسون عن رحيل سيرجيو اغويرو:" مازلت مصدوماً من هذا القرار، لابدّ ان ​مان سيتي​ يضعون في اذهانهم اسماً آخر، بالتأكيد هم سيجلبون اسماً كبيراً كهالاند او ​هاري كاين​ او ​كليان مبابي​".

واضاف ميرسون:" لانه اذا لم يكن الامر كذلك، فكيف لك ان لا تُبقي على سيرجيو اغويرو! هذا امر مستحيل، إنّه آلة تهديفية".