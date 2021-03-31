لويس البرتو يثير قلق لاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

أفاد موقع فوتبول ايطاليا أن النجم الاسباني ​لويس البرتو​ تعرض لاصابة خلال التمارين مع ​لاتسيو​ استعدادا لمواجهة سبيزيا في الجولة الـ29 من الدوري الايطالي على ملعب الاولمبيكو.



وأشار الموقع إلى أن البرتو تعرض للاصابة بعد تدخل قوي من قبل زميله، اللاعب الشاب نيكولو أرميني.

ويحتل لاتسيو المركز السابع في الترتيب العام للدوري الايطالي بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر البرتو أحد أبرز لاعبي لاتسيو هذا الموسم في تشكيلة المدرب سيموني انزاغي.