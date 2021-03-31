اغويرو يشعل الصراع بين الاندية الاوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشفت ​شبكة سكاي سبورتس​، أن ادارة ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​ قد أوضحت لهداف الفريق التاريخي سيرجيو اغويرو رغبتها في التعاقد مع مهاجم صريح في هذا الصيف، وانه بذلك سيصبح لاعباً بديلاً، تاركاً القرار النهائي له،إمّا البقاء او الرحيل، ويبدو ان اغويرو إتخذ قرار الرحيل.



وأكدت الشبكة ان ادارة فريق برشلونة بدأت المحادثات مع اللاعب وينظرون اليه كخيار متاح، كما ان فريق ​باريس سان جيرمان​ مهتم بشدة بخطف توقيعه ايضاً وطلبوا معلومات لمعرفة مطالب اللاعب، وهناك ​تشيلسي​ ويوفنتوس حيث لديهم اولويات مختلفة، اما الأخبار حول اهتمام مانشستر يونايتد فهي مزيفة %100.