صراع بين توتنهام وفولهام لضم مدافع ليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشفت صحيفة فوتبول لندن البريطانية ان فريق ​توتنهام​ يبحث عن مدافع ذو قيادية وخبرة ضمن منافسات ​البريمييرليغ​، ومدافع فريق ​ليون​ الفرنسي النعار لصفوف فريق فولهام، ​يواكيم اندرسن​ هو أحد ابرز المُدافعين الذين يفكر ​السبيرز​ بجلبهم، فقد تمت مراقبته عدة مرات في السابق، لقد كان مُبهرًا خلال فترة اعارته الحالية.



وأضافت الصحيفة ان توتنهام يملك علاقة جيدة مع ليون وتم التعاقد مع عدة لاعبين منهم في السابق، اندرسن لن يكون سعره منخفض مع تبقي ثلاث سنوات في عقده خاصة انه لفت الانظار في البريمييرليغ، وفولهام ليس لديهم خيار احقية شراء، ولكن من المتوقع ان ينافسوا توتنهام لتوقيع عقد دائم معه، بقائهم في البريمييرليغ سيحدد ذلك.