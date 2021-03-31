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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام لا يفكر ببيع هاري كاين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021
كشفت تقارير صحافية بريطانية أن كبار الشخصيات في صفوف فريق توتنهام الانكليزي يؤمنون بانه لا توجد فرصة لرحيل قناص الفريق، الدولي هاري كاين الى قطبي مدينة مانشستر، الا اذا وجد عرض يضم مبلغا ضخما ما سيجعل دانييال ليفي يفكر بالتخلي عن كاين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
واكدت شبكة M.E.N، أن ادارة توتنهام واثقة لبقاء هاري كاين في الموسم القادم بالرغم من الاشاعات عن مستقبله، حيث ان كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مهتمين بجلب هاري كاين منذ وقت طويل، ولكن توتنهام لا يفكرون ببيعه لنادي بالبريمييرليغ، كما ان النادي يريد بدأ مفاوضات جديدة بشأن تجديد عقده خلال الاشهر القادمة.