توتنهام لا يفكر ببيع هاري كاين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن كبار الشخصيات في صفوف فريق ​توتنهام​ الانكليزي يؤمنون بانه لا توجد فرصة لرحيل قناص الفريق، الدولي ​هاري كاين​ الى قطبي مدينة مانشستر، الا اذا وجد عرض يضم مبلغا ضخما ما سيجعل دانييال ليفي يفكر بالتخلي عن كاين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



واكدت شبكة M.E.N، أن ادارة توتنهام واثقة لبقاء هاري كاين في الموسم القادم بالرغم من الاشاعات عن مستقبله، حيث ان كل من ​مانشستر سيتي​ و​مانشستر يونايتد​ مهتمين بجلب هاري كاين منذ وقت طويل، ولكن توتنهام لا يفكرون ببيعه لنادي ب​البريمييرليغ​، كما ان النادي يريد بدأ مفاوضات جديدة بشأن تجديد عقده خلال الاشهر القادمة.