شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يوافق على مشاركة الزمالك فى بطولة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد كر اليد برئاسة محمد الأمين على مشاركة نادى الزمالك فى بطولة كأس السوبر الافريقى للرجال المحدد لها الفترة من 15 و حتى 18 مايو المقبل بمدينة أغادير المغربية ، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدت اليوم الأربعاء .

كما شهدت الجلسة الموافقة على مشاركة الحكمتين الدوليتين " ياسمين السعيد و هايدى السعيد " لإدارة مباريات بطولة أفريقيا لأبطال الكئوس بالمغرب و مشاركة الحكم تامر فكرى كمراقب فنى ببطولة أفريقيا للكئوس أيضا .



قرارات اليد

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا قرار الإتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال إتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين ، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من : عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

و شهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق و هم كلا من ، محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام بداعى إختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.